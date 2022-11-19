民進黨高雄市長候選人陳其邁「再拚四年‧高雄起飛」大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會，今年下午在旗山體育場舉行，包括大旗美客家族群及那瑪夏等3原民區超過11車下山，近萬名支持者相聚力挺陳其邁，陳其邁上台感動的說，高雄有困難及需要時，他就是第一時間出現，沒有離開高雄的市長，希望大家支持他，讓他再拚四年、高雄起飛。

陳其邁大進場受到鄉親熱情擁護，紛紛要求握手。(袁庭堯攝)

陳其邁大進場受到鄉親熱情擁護，紛紛要求握手，一上台，他首先以國語、客語、原住民語問候大家好，並感動的說，這是高雄選舉活動有史以來第一次有這麼多原住民朋友，跟他們站在一起，出來挺他，內心相當感動。

陳其邁大進場受到鄉親熱情擁護，紛紛要求握手。(袁庭堯攝)

陳其邁上台感動的說，高雄有困難及需要時，他就是第一時間出現，沒有離開高雄的市長，希望大家支持他，讓他再拚四年、高雄起飛。(袁庭堯攝)

陳其邁表示，他是有史以來最愛往山上跑的市長，去年桃源區斷橋一個月上山8次，把原民當家人，有人說，客家鄉親及原住民過去都是藍的，如今去了了，但他無法了解，做一個高雄子弟施政怎麼可分黨派及藍綠，建設怎麼可以分族群，這是他擔任市長來，不分凡藍綠及黨派，不管選民有沒有投票給他，他都拚盡全力把它完成。

造勢現場有來自山區多數原住民選民到場力挺陳其邁，陳其邁說，原住民的朋友是這塊土地的主人，「我們都是一家人」，家人有難時，市長挺到底。

陳其邁也細數2年來政績，不論農民木瓜或龍眼及鳳梨等農作物天然災害，他都是第一時間聯絡農委會，幫助農民挺農民，南橫公路終於在今線通車，高133道路也將通行，未來大旗美地區農產品就可以運下山。

陳其邁強調，未來的4年將會是科技的高雄， 移居的高雄及幸福和魅力的高雄，過去的4年高雄市投票投4次，這次11月26日決定高雄未來，要拜託大家絕對不能重蹈覆測。

陳其邁強調，他就是把人生最精采的歲月奉獻我最心愛的高雄的男人，一定要讓高雄更好高雄已經做好準備，大家一定要出來投票，用這一票讓高雄走出去，讓高雄繼續前進，用這一票讓高雄閃閃發亮。