世足賽就在20日正式開賽，大家都想跟上風潮一起瘋世足，而大型的體育賽事當然就是要用大螢幕看才夠爽，但小資族或租屋族卻沒辦法隨心所欲換台大電視，因此投影機就成為了另類選擇，家用智慧投影品牌XGIMI就推出了最高4K畫質的XGIMI Horizon Pro和高達1080p FHD解析度的XGIMI Horizon兩款高階Android TV智慧投影機，不管是看比賽或遊戲都能看過癮，而主打「年輕人的第一台投影機」、由Warpple推出真1080P智慧投影機LS5，萬元有找即可入手。

XGIMI Horizon Pro，定價5萬8800元。（XGIMI提供）

XGIMI Horizon系列就有最高4K畫質的XGIMI Horizon Pro，最大可投放至300吋的畫面之餘，更具備2200 ANSI流明、AI智慧亮度調整及HDR 10 & HLG，可自動感測環境亮度，於光線充沛或低光源的環境下，都能看到清晰畫面，更支援MEMC動態補償技術，以超低延遲減少圖像模糊，而該系列更配備Android TV 10原生系統和Google Play，更加入了專為XGIMI Horizon系列開發設計的Harman Kardon 16瓦劇院級喇叭，看世足賽最適合。

OVO旗下首款採用LCD技術架構、由Warpple推出的真1080P智慧投影機LS5，支援最大達120吋的投影尺寸，但僅手掌大小方便便攜，不管在家或出外露營也能使用。（OVO提供）

Warpple真1080P智慧投影機LS5，定價7990元。（OVO提供）

至於Warpple推出真1080P智慧投影機LS5，正是主打萬元有找、小資族都能輕鬆入手的投影機，更是OVO旗下首款採用LCD技術架構的投影機，擁有真1080P高畫質，還內建雙頻WiFi、立體音效與豐富影音內容，像要看世足賽，或平常追劇看電影，只要下載APP就即能輕鬆看，而且支援最大達120吋的投影尺寸、300 ANSI流明，但僅手掌大小方便便攜，不管在家或出外露營也能使用，可是相當划算的選擇。