租屋男因車子停在住處門口旁，遭鄰居質疑「長期停用」，愛車竟被鄰居放雜草，還嗆聲「要吃狗糞嗎？很香」。

千金難買好鄰居！上月底，有男子在台南市新營區某巷弄內民宅租屋，因將自己的車子停放在民宅門口，但卻遭對門鄰居1名婦人，不斷放置雜草、水管、棍棒等廢棄物，甚至還留了紙條嗆聲「要吃狗糞嗎？很香」，不過，這名婦人會這樣做，質疑該男子長期將車停在此處，並認為應該要輪流停放，對此，雙方各執一詞，最後，男子也已經向警方報案。

一名男子在臉書社團「我是新營人」發文，並上傳1段影片與1張照片，影片中可見，對門鄰居1名穿著粉紅色上衣的婦人，拔了一旁的雜草，竟然就將雜草放在1輛白色轎車上後，便走回家；然而，這1舉動也讓該車主(原PO)在貼文寫下，「施主請自重，妳已經丟好幾天了，車不是你洩憤對象」，他還提到「車子停得好好的，對面這位鄰居這樣一直丟一直丟，平時也沒惹到妳，不懂為何一而再，再而三針對，我現在很害怕，每天睡醒都不知道哪天會在車上放什麼危險物品」。

車主在台南市新營區1處巷弄內民宅租屋，由於該處路段未畫設紅、黃線標示，因此，他時常會將愛車停在租屋處門口旁，但是，卻引起對門鄰居感到不滿，不斷在他的車上放置如雜草、水管、棍棒，甚至還留了紙條寫著「不是你門口，不可長期佔用，就有人停用，至少應輪流，太不懂道理」，該婦人疑似還打算放上穢物寫著「要吃狗糞嗎？很香」，對此，車主也表示已經向警方報案。

租屋男因車子停在住處門口旁，遭鄰居質疑「長期停用」，愛車竟被鄰居放雜草，還嗆聲「要吃狗糞嗎？很香」。（民眾提供）

貼文一出，網友紛紛留言表示「可怕的老阿姨」、「可怕的鄰居」、「這已經造成恐嚇的，吿他啦」、「在你的車上亂『丟垃圾』可以檢舉，你還有獎金拿」、「報警啦！這種長輩趕快去認領」、「應該是三寶，她這樣沒辦法開進車庫，發怒」、「可能停不到位置，在生氣」、「千金難買好鄰居！唉...」。

另外，也有網友認為「她是不是也要放車，見你天天停在那，她不滿意？」、「她要停，你的車礙到她！可是 她家不是有車庫？」，並且質疑「根據鄰居了解，車停放在車庫前面超過2個禮拜了，且未留電話，經溝通無果，希望大家還原真相」，對此，車主也回應「溝通是打電話來罵？這叫溝通？打來直接叫囂耶，而且車上有電話，也沒有擋道、你要還原什麼真相？我停第一天就被貼紙條叫我停自家門口，你要不要去打聽清楚一點再來說話」。