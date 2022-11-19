松勤88招待所出入影像持續流出，19日又傳出在2018年3月12日，有大批官警前往招待所，目前被認出者有北市士林分局長吳慶鴻、刑事局偵三大隊長黃聖嘉、桃園市警局督察洪漢周等，但1名有與會的官警感嘆，當天是刑事局退休長官找大家餐聚，在座約12、13人全部是警察，全部是長官帶過的子弟兵，他也是第一次去，從頭到尾除了同事沒看到任何其他人，這樣就要被講成交往複雜、情色黑道極樂世界？「警察不能辦餐會嗎？」

據指出，該餐會是由陳姓退休警官，召集昔日帶過的老部下，大家一起聯誼小聚，時間是12日晚上6時許，餐會在9時結束，過程中包廂都只有警察，沒有傳播妹、也沒有林秉文或郭哲敏現身。

曾在場的官警說，這只是很普通的餐會，然後說到埋單費用，他直言同事大家請來請去很正常，通常就是召集者處理，不可能吃完後問長官說：「多少錢？大家怎麼分攤？」，「社會事不是這樣吧？」

他強調，12日當晚就是一場單純的警界餐聚，現在卻被有心人利用，無限上綱，好像警察就是每天在招待所摟妹、跟黑道喬事情，以這場餐會來說，如果後來查出沒有不法，那爆料的要不要跟他們道歉？感嘆：「我們不能辦餐會吃飯嗎？」