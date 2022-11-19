選戰倒數，前總統馬英九與國安會前秘書長金溥聰今合體出席「搶救曾獻瑩造勢大會」，為在國民黨台北市議員初選落敗後，報備參選的無黨籍市議員候選人曾獻瑩站台，引發藍營基層質疑，批評黨內要角帶頭視初選程序如無物。

曾推動以核養綠、重啟核四公投的核能流言終結者創辦人黃士修就在臉書質疑，「馬英九總統到底知不知道，他要幫破壞初選制度的人站台？」若因此稀釋選票，讓國民黨台北市大安文山區市議員掉席次，讓綠營侵門踏戶，對得起藍營選民？

黃士修表示，曾獻瑩初選落敗，因背後有大人物相挺，人情一環扣一環，喬到黨部報准。最後因許多國民黨青年世代候選人發出強烈不平之鳴，才改以無黨籍身分報備參選，馬如今為曾獻瑩站台，豈不是視國民黨初選程序為無物？

「選輸翻臉博歹筊，大人關說足會喬」，黃士修說，自己做為黨外人士，也認為國民黨今年台北市議員初選青年加權制度有應檢討之處，但這套遊戲規則也是加入國民黨的曾獻瑩欣然同意，曾若認為制度不公，一開始就不要掛國民黨籍選。

黃士修表示，希望國民黨所有政治人物，都能夠給參政青年一個良好的示範。

黃士修說，這次國民黨在台北大安文山區提名8席議員候選人，因競爭激烈，稀釋選票有可能掉1至2席，連現任議員人人自危；他不擔心國民黨台北市長候選人蔣萬安選情，現在要讓國民黨在台北市議會席次最大化才是進一步重要任務。

在市議員初選過程打敗曾獻瑩的國民黨台北市大安文山區市議員候選人楊植斗表示，對馬英九與金溥聰合體為曾站台沒意見，但就如同藍營大老們所說，曾若能幫國民黨爭取教會票，那他應該出面力挺國民黨提名的縣市長候選人。

楊植斗說，目前看來曾獻瑩為國民黨縣市長候選人選情著力甚少，希望曾可以支持國民黨，幫國民黨縣市長候選人拉票，這樣打團體戰才有意義。

也有國民黨台北市議員陣營質疑，國民黨台北市黨部說不輔選曾獻瑩，馬英九參加「搶救曾獻瑩造勢大會」難道沒有問題？曾大打市黨部不輔選擦邊球，是否有顧慮為其站台的黨內要角應有的高度？以及尊重初選制度？