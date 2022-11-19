2022年陸港股市慘況讓許多資本失血，大陸知名私募基金景林資產18日喊話，整體來看陸港股市很有可能正處於或已經度過最悲觀的時刻，不應在此刻賣出被嚴重低估的公司。展望明年，陸港股市有望實現很好的投資回報。

綜合陸媒報導，景林資產18日舉辦溝通會，三位主要基金經理高云程、蔣彤、金美橋罕見全數到場。高云程表示，今年以來景林的組合表現應該是歷史上最糟糕的時期之一，和2018年的情況有接近之處。組合中的重要持倉公司幾乎都遭遇了嚴重的下跌。

高云程表示，主要是股市估值有變化，背後三大原因是外資持續拋售相關資產，美國持續升息等問題反映到香港離岸市場，大陸因素對消費相關行業產生明顯影響。

高云程強調，景林組合裡面很多企業都用自己的淨現金買回庫藏股，後續總體政策、產業政策、國際關係只要有轉機，企業的估值反彈也應該是劇烈的。因此不應該在這個時候再賣出被嚴重低估的公司，目前狀況反映著市場很可能已處於最悲觀的時刻。