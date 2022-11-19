提到新竹名產許多人都會聯想到貢丸、米粉，但你有吃過這款隱藏版在地美食嗎？一名網友無意間發現名為「水潤餅」的點心，一查才知道，居然是新竹特有的名產，貼文一出引發熱議，還有人說：「上次城隍廟買一袋往北上開，還沒過竹北就一個人吃完了」。

原PO在PTT八卦板發文表示，某天無意間發現「水潤餅」這款點心，一查才知道，全台似乎只有新竹有生產，讓他不禁好奇發問：「這個水潤餅是不是很厲害？」

水潤餅是新竹的傳統零食，不少在地人從小吃到大。（圖／翻攝自新竹市觀光旅遊網）

貼文曝光後，吸引許多網友回應，「上次城隍廟買了一袋往北上開，還沒過竹北就一個人吃完了」、「小時候拜拜都可以吃好幾包」、「第一次吃很驚艷」、「很適合當小孩的下午點心」、「我大概是吃水潤餅長大的」、「看起來不好吃，但實際吃起來，越吃越唰嘴」；不過也有人表示，水潤餅吃起來有肉桂味，因此評價兩極。

據新竹市觀光旅遊網指出，許多民眾常誤以為水潤餅是潤餅的一種，但其實兩者截然不同，水潤餅是新竹人從小吃到大的古早味零嘴，因水份較多，且口感較軟，閩南語「水軟水軟」因而得名。據說40多年前，一群在城隍廟服務的志工阿嬤，將水潤餅做為獻給城隍爺的供品，此後水潤餅便逐漸興起，更被稱為「平安餅」。