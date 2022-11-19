「魔獸」霍華德堪稱台灣職籃史上最大咖球星加入T1職籃桃園永豐雲豹，今（19）日終於迎來他來台首場比賽對戰聯盟龍頭新北中信特攻，然而，擔任整季主場主持人的男星廖威廉，在首場主持就遭網友怒批「不要再來了」。

今（19）日「魔獸」霍華德來台處女秀登場，他迎戰新北中信特攻，現場湧進超過1萬5000名球迷，而直播也吸引11萬人線上觀看，可見魔獸魅力無法擋，但在比賽開場時，首次擔任籃球賽的主持人威廉，其表現觀眾似乎不買單，紛紛在留言區狠批「聽不懂不用硬翻譯」、「連唸個中文名字都念不好」、「這唱名節奏我不懂」、「最好笑的事！完全沒人發覺魔獸介紹完了」。

對此，威廉曾也坦言，他的英文沒有到非常好，也表示相當緊張，「希望雲豹有一座冠軍以及圓滿的球季，也希望霍華德喜歡台灣，看看球季結束後，我的英文變比較好，還是霍華德中文變比較好！」

對於今年加入桃園雲豹的「魔獸」霍華德，威廉說道：「我想對了解台灣運動和籃球的朋友們來說，都認為這是個不可能的任務，所以我有特別上網去看其他主場MC的主持風格，更對雲豹球員做了許多功課，希望帶給球迷們完美的球賽饗宴」。