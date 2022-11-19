吳念軒身穿BOSS西裝搭配Christian Louboutin Roadyrocks短靴亮相。（陳俊吉攝）

楊千霈以黑色、咖啡色相間禮服搭配價值750萬元的BVLGARI珠寶登場。（陳俊吉攝）

第59屆金馬獎於今（19）日於台北國父紀館登場，至於星光紅毯於五點半率先登場，此次擔任典禮主持人的由楊千霈和吳念軒擔任，前者以黑色、咖啡色相間禮服搭配價值750萬元的BVLGARI珠寶登場，吳念軒則以穿著BOSS排扣外套套裝，以及Christian Louboutin Roadyrocks 鉚釘裝飾黑色漆皮短靴搭配寶格麗腕錶、鑽戒亮相而本屆擔任典禮主持人的謝盈萱，則以台灣禮服品牌 NICOLE + FELICIA夜空藍裙裝現身，搭配近千萬的BUCCELLATI 珠寶，禮服的收腰設計，搭配裙襬傘狀設計使得整體廓形凸顯腰部線條，看起來十分典雅，不過她透露自己最近變胖，讓楊千霈不經吐槽「怎麼可能！」

謝盈萱NICOLE + FELICIA夜空藍裙裝現身。（陳俊吉攝）

首度為獨挑大樑擔任典禮主持人的謝盈萱，在訪談時也自曝其實很緊張，在紅毯上甚至疑似踩到裙擺，差點跌倒，讓粉絲替她捏了一把冷汗，不過她趕緊拍胸安撫自己並繼續恢復優雅之姿繼續向前進，在訪問時活潑開朗的她還不忘陳淑芳的口吻直言「很緊張」，透露近期壓力很大導致身材忽胖忽瘦。