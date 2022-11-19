嘉義阿里山扶輪社再度捐贈3組心房顫動智慧儀器，由嘉義縣衛生局長趙紋華代表縣長翁章梁接受，並回贈感謝狀。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今在民雄鄉福樂國小舉辦社區健康篩檢活動，提供全套式免費40多項健檢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今在民雄鄉福樂國小舉辦社區健康篩檢活動，提供全套式免費40多項健檢，嘉義阿里山扶輪社也再度捐贈3組心房顫動智慧儀器，由衛生局長趙紋華代表縣長翁章梁接受，公部門、民間團體共同攜手守護嘉義人健康。

目前請假中的翁章梁曾多次表示，健康篩檢是預防疾病最有效的方式，不論是慢性病或癌症篩檢，都希望透過早期發現、早期治療，而近年更結合智慧科技精密儀器設備，提供心房顫動及眼底檢查，達到精準防治。

飲食西化，心血管疾病有年輕化趨勢，統計資料顯示，台灣10大死因之中，有9項全是慢性疾病，心臟病排名第2名，趙紋華感謝嘉義阿里山扶輪社繼今年3月捐贈10組人工智慧心房顫動檢測設備後，今再加碼捐3組，由前扶輪社社長林正超賢伉儷代表現任社長高詣翔捐贈縣府，讓行動醫療有充分的設備，照顧更多的縣民。

趙紋華表示，均衡的飲食、適度的運動和定期健檢，是維持健康生活的基本要件，衛生局已針對飲食及運動宣導拍攝了一系列的影片，民眾可藉由衛教內容學習健康保健知識，並提醒高血壓、高血糖、高血脂及體重過重是心臟疾病主要危險因子。

衛生局提醒，民眾飲食方面，烹調方式可選擇清蒸、川燙代替油炸，以白開水、茶代替含糖飲料，食材選原型高纖的未精製全榖雜糧類及蔬果，每餐跟著「我的餐盤6口訣」均衡吃，每天運動30分鐘，定期接受健康檢查，遠離三高和肥胖，健康就會跟著來。