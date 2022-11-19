台北市議員李傅中武（左三）舉辦山地原住民族嘉年華會，李宣榕（左起）、星卉、郭子乾、孔鏘老師、北原山貓吳廷宏、陳隨意熱情相挺。（李傅中武提供）

台北市議員李傅中武（左四）舉辦山地原住民族嘉年華會，李宣榕（左起）、李傅中武兒子李傅行毅、太太林金俐、郭子乾、星卉、孔鏘老師、北原山貓吳廷宏、陳隨意開心合影。（李傅中武提供）

模仿天王郭子乾（右）力挺好友台北市議員李傅中武。（李傅中武提供）

模仿天王郭子乾（左）力挺好友台北市議員李傅中武。（李傅中武提供）

李宣榕首度與表哥、台北市議員李傅中武公開合唱。（李傅中武提供）

郭子乾展現模仿天王功力。（李傅中武提供）

台北市議員李傅中武與市長候選人蔣萬安聯合競選總部19日下午舉辦山地原住民族嘉年華會，吸引上千位市民朋友熱情同歡，李傅中武的表妹李宣榕、8點檔女神星卉、歌手陳隨意、孔鏘、北原山貓吳廷宏、偶像劇教母柴智屏等演藝圈好友都到場，尤其最近選舉活動最搶手的模仿天王郭子乾，在百忙中抽空到場，除了發揮模仿功力，還展現驚人記憶力，背出全台灣火車站站名，博得滿堂彩，郭子乾也下台逗趣訪談現場民眾，逗得現場原住民鄉親們不管老人小孩都歡笑聲不斷！

郭子乾與李傅中武的太太林金俐，30多年前因合作經典綜藝節目《連環泡》建立深厚交情，兩人還曾是經紀人與藝人合作關係；李傅中武12年前從警界轉戰民代，郭子乾和陳隨意、李宣榕、孔鏘在每一屆選舉都二話不說情義站台助選。郭子乾今（19日）其實行程滿檔，早上5點就起床梳化拍廣告，下午抽空現身嘉年華會，為現場民眾製造歡樂後，又火速搭車離開，趕到其他縣市參加晚上競選活動，情義感人。

星卉因經紀人林金俐的關係，與李傅中武也認識超過20年，她近期經常在競選總部擔任志工，成為競選總部「吉祥物」。星卉透露，之前曾因討論工作，在經紀人家中待到凌晨兩點多，「結果看到小武哥那麼晚了竟然還在跟族人通電話，我實在很驚訝，但他理所當然地說：我的選民服務是24小時！讓我聽了好感動，小武哥是真的用生命和熱情在服務原住民鄉親！」

「星光幫」出身的李宣榕，也是從表哥第一屆參選就一路參與助選，今天她與表哥第一次公開合唱〈製造浪漫〉，兩人事前沒練過，立馬上場也能展現十足好默契，她笑說，從小就常聽表哥唱歌，除了KTV、家裡還有車上都是哥哥的練歌場，「顏值可以當藝人的他，真的很會唱也很愛唱！只是可能近期忙選舉、市民服務，沒時間背歌詞，今天竟然有準備大字報！不過我沒讓大字報浪費，我也有偷瞄幾下啦！」

許久不見的孔鏘老師也帶著接棒的兒子小鏘一起力挺，孔鏘說，他跟李傅中武的太太林金俐認識30幾年，「當年是小俐把我從西餐廳找去加入《連環泡》，我很感謝她，而且她是唯一也是第一個主動幫我漲價的製作人，後來遇到的製作人只會說預算不夠要砍價，哪裡會像小俐，當我開價5000就好，她說『不行，以你的行情怎麼行，8000！』，怎麼會有那麼好的製作人！」

最近選舉場接不完的台語歌手陳隨意，也是一早忙完彰化活動，就直奔台北，為李傅中武站台完，又搭高鐵趕去高雄，原本過去幾屆選舉他都會和歌手老婆謝宜君一起特別北上情義力挺，「不過剛好老婆今天中午也有活動，所以就我隻身前來」。

星卉也分享今天見證的一段感人畫面，一位高齡98歲、坐在輪椅上的老伯伯被家人推到現場，希望能見蔣萬安和李傅中武、想和他們握手，兩人原本正被族人鄉親簇擁，一聽聞此事，立刻走到場邊親切問候老伯伯、握手並合照，滿足伯伯的的所有願望，讓伯伯激動得直掉淚，一向對老人家哭點很低的星卉，也被這畫面感動得紅了眼眶。