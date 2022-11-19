台北市第六選區（大安、文山區）議員選舉競爭激烈，27人搶13席。前總統馬英九今與國民黨前秘書長金溥聰「馬金合體」，替報准以無黨參選市議員的候選人曾獻瑩站台，除此外中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、立委賴士葆、李德維也都到場，堪稱高規格輔選，期望能替曾獻瑩博得高票。

國民黨中央與北市黨部「破例」同意曾獻瑩報准以國民黨籍參選，引發初選新人反彈，憂心「票都不夠分」，恐讓擠壓現有席次，曾獻瑩在黨內壓力之下宣布為顧全大局，決定以無黨籍投入參選，並報「報備」中央獲同意。

金溥聰日前獻出此屆首次輔選，與曾獻瑩一同掃街拜票，今再度為他站台，金致詞時表示，今天是他人生第一次站在台上輔選，並透露自己跟曾獻瑩其實不認識，只是有一天在報紙上看到，曾獻瑩是因為在國民黨初選制度問題，成了遺珠之憾，所以主動聯絡曾獻瑩、與他見面。

而金溥聰致詞結束，馬英九隨後到場，在台上上演「馬金合體」。馬英九說自己其實才認識曾獻瑩五天，更開玩笑說「還沒仔細看過他」，但曾獻瑩雖是單親家庭卻積極向學，考上台大，後來進入台積電工作，是奮發向上的青年。

馬英九更在台上高喊要下架民進黨，因為他總統任內有22個邦交國，民進黨上任後就丟掉8個，是建國以來邦交國最少的時候，馬英九更批，總統蔡英文6年前說要做到「謙卑謙卑再謙卑」，但他感覺是「傲慢傲慢再傲慢」。

馬接著說，蔡稱台灣經濟20年最好，但應該是「最會自我感覺良好」，台灣新冠疫情嚴峻時，政府買了500萬劑高端疫苗，結果根本打不完，有160萬劑要銷毀，那要14億，直呼「14億可以做多少事情我的天啊，蔡總統怎麼好意思說防疫站在世界前列」。

另馬英九再批，這個國家很多地方都走錯路太荒唐，防疫很多都是民間在做政府跟在後面，有時候還會阻擋民間。最後馬英九與曾獻瑩、金溥聰等人在台上手握手高喊凍蒜，期望能替曾獻瑩爭取高票當選。