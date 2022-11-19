第59屆金馬獎頒獎典禮於今（19）日舉行，晚間能見到群星在國父紀念館紅毯亮相，本屆典禮主持人由前陣子剛拿下金鐘視后的謝盈萱擔任，她2018年憑藉《誰先愛上他的》奪得金馬影后，雙金獎盃在手，此次跨界擔任主持，令不少影迷期待；紅毯主持人則由楊千霈和《紅衣小女孩2》的吳念軒擔任，本次已是楊千霈第13度主持金馬紅毯，主持功力有目共睹。紅毯上主播宋燕旻伴隨導演老公柯孟融登上金馬紅毯，大露東西半球，成為紅毯上的一大亮點。

本次金馬獎《咒》入圍13項大獎，紅毯上導演帶著演員們一起現身，主播妻子宋燕旻悄悄在第二排現身，她頂著一頭浪漫捲髮，黑色禮服開深V到腰，東西半球若隱若現，本以為亮點就在上半身，沒想到下一秒宋燕旻撈起裙襬露出修長美腿，上下都有亮點，火辣身材非常吸睛。

主播宋燕旻（右）穿得非常火辣。（圖／陳俊吉攝）

第59屆金馬獎頒獎典禮頒獎嘉賓請來許多大咖演員，不但有去年奪得影后的賈靜雯，還有資深女演員張艾嘉和曾封后的桂綸鎂，張艾嘉已10度問鼎影后寶座，過去曾兩度拿下影后榮譽，此次是否能順利摘下第3座金馬后冠備受矚目。除了華人演員們，金馬獎邀請日本名導是枝裕和和日本奧斯卡影后黑木瞳登台獻獎，也是一大亮點。