距離大選僅剩一周的時間，近期民眾陸續收到選舉公報，候選人登記的資料再度成為輿論焦點，基隆市長候選人謝國樑的二信初中學歷，竟被蔡適應以登載不實為由攻擊，市議員張淵翔表示，蔡適應無聊到連選舉公報都要抹黑，謝國樑就讀二信中學初中部，是人盡皆知的事實，連初中學歷都要質疑，蔡先生是不是太閒了。還是他擔心，如果台北大學在選前公布論文抄襲的判定，他的博士學歷會出現尷尬狀況，要先轉移焦點？

市議員張淵翔拿著選舉公報表示，自己關注到一件趣事，選舉公報上的學歷欄位，竟然又可以被蔡適應做文章，根據《公職人員選舉罷免法施行細則第15條》，明訂「候選人學歷為學士以上學位，其為國內學歷者，應檢附公立或已立案之私立大學授予之學位證明文件。」至於國中、國小等相關學歷，並無限制，肄業或畢業都可以。

張淵翔說到，蔡適應是不是吃飽太閒?端看這次選舉公報上的五位市長候選人，還有人在學歷欄位填報兩個國小，難不成這也犯法了嗎？選舉最後一周，蔡委員不是忙著如何爭取民眾選票，而是慣用抹黑伎倆，原來這名市長候選人的高度，就只有這樣，簡直讓別人笑掉大牙。