連晨翔今出席一日店長活動。（TOYSELECT提供）

連晨翔19日出席「SIMON xTOYSELECT」聯名活動擔任一日店長，為自己和粉絲獻上大禮，推出由他親自催生、參與設計，以「笑臉、鬥牛犬、植物和假期」四大主題發想的手機週邊商品；其中「鬥牛犬」圖騰，創意來自晨翔家裡養了快10年的鬥牛犬「晨熊」，他說：「晨熊陪我成長，是我生活的一部分，我不太敢去算牠的年紀，很怕牠很老了，除了皮膚不好，骨骼也好走路不太輕巧。」

晨翔這2年因疫情在家時間變多了，開始學習把步調放慢、從生活中尋找不一樣的興趣，他以日常為靈感，推出一系列聯名商品，例如植物，晨翔以前沒興趣也沒時間，現在反而會自己去逛花市買回家種，逐步把家裡的陽台改造成自己喜歡的樣子，既療癒又有成就感。提起「鬥牛犬」圖騰，晨翔透露前陣子「晨熊」有天突然下半身不能動，連忙帶祂去看醫生，讓醫生幫牠針灸，這一切讓連晨翔更加珍惜與「晨熊」相處的時光，索性讓牠躍然手機殼上。

「SIMON x TOYSELECT」推出商品包括手機殼、airpod保護套、ipad三折保護殼、雙線行動電源、充電器等，除了設計以外，連晨翔也很在意手機殼的質感及機能性，所以商品中的抗黃防摔殼是採用拜耳超強抗黃原料，不像一般的透明手機殼很快就又黑又黃，相當用心。