第59屆金馬獎於19日登場，但是在紅毯上首見深V的卻是以「智齒」入圍第59屆金馬最佳男配角獎的李淳，於紅毯上他身穿SHIATZY CHEN藍色羊毛西裝套裝亮相，有趣的是他外套內中空，露出結實胸肌，讓主持人楊千霈大讚「很大膽，很少看到你這麼狂野的一面。」

在訪談中他透露自己本來就有健身，所以才敢這樣穿，過去多以黑色西裝亮相的他表示「今年想要突破一下，以前都是比較無聊的顏色。」此次選擇亮眼的西裝外套，還中空亮相，故在配飾上也特別用心，此次他以選戴藍色鱷魚皮錶帶 的BVLGARI OCTO ROMA TOURBILLON SAPPHIRE陀飛輪腕錶機芯，搭配SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑲鑽頸鍊。

陳柏霖。(陳俊吉攝)

接下來登場的則是本次擔任金馬頒獎嘉賓的陳柏霖，此次他選穿RALPH LAUREN寶藍色絨質西裝亮相，搭配Christian Louboutin Our Georges L 黑色綁帶皮鞋，甫踏上毯便收到粉絲們尖叫支持，不過絲絨面料的西裝，在今日最高溫度來到27度的日子，似乎有些太熱，他受訪時直呼：「以為11月很冷啊，結果我熱爆。」