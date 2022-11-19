南投縣長候選人蔡培慧，及南投市長候選人賴燕雪，矢志翻轉南投。（廖志晃攝）

民進黨在南投縣立體育場，舉辦「拒絕黑道治縣，南投全面升級」造勢大會。

蔡培慧感謝選民，即使行動不便也到場力挺。（廖志晃攝）

選戰倒數計時，蔡英文總統19日再度到南投，力挺南投縣長候選人蔡培慧、南投市長候選人賴燕雪及民進黨候選人，並呼籲南投人要以選票表達捍衛民主自由，終結黑金派系的勇氣，翻轉南投，為停滯已久的南投帶來改變。

民進黨在南投縣立體育場，舉辦「拒絕黑道治縣，南投全面升級」造勢大會，包括蔡培慧、賴燕雪，及綠營各級候選人都到場，營造團結氣勢。

蔡英文表示，大家都說南投縣政治版圖是藍大於綠，但是，兩次總統大選，她在南投縣的得票率都超過5成，只要投票給她的選民支持蔡培慧和賴燕雪，兩人都會當選。

蔡英文指出，蔡培慧具有整合協調能力，而且會做事，擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，解決草屯鎮垃圾火燒山問題，推動中興大學到南投設分校、工研院在南投設中部分院，以及彰基醫院在南投擴建新院區等，不僅帶動南投產業升級，還要解決醫療資源不足問題。

賴燕雪表示，南投市已經50年未曾政黨輪替，建設停滯不前，她擔任4屆議員，了解地方需求，而且有經驗和能力，參選市長就是希望為南投帶來改變。

蔡培慧指出，她推動中寮鄉環鄉路網打通，協調中興大學在南投設分校，而且循環經濟學院已開始上課，還有工研院進駐南投設分院，彰基在南投擴建新院區，都已經陸續實現。

蔡培慧表示，未來她擔任縣長會主動出擊，爭取設置輕軌或捷運直達高鐵烏日站，以及台中市霧峰區，與台中捷運接軌；敬老愛心卡可以付健保費、搭計程車，估計經費約10億元，只要財政規畫得宜，就能夠做到。