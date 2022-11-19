第59屆金馬獎頒獎典禮於今（19）日舉行，晚間能見到群星在國父紀念館紅毯亮相，本屆典禮主持人由前陣子剛拿下金鐘視后的謝盈萱擔任，她2018年憑藉《誰先愛上他的》奪得金馬影后，雙金獎盃在手，此次跨界擔任主持，令不少影迷期待；紅毯主持人則由楊千霈和《紅衣小女孩2》的吳念軒擔任，本次已是楊千霈第13度主持金馬紅毯，主持功力有目共睹，不過吳念軒的主持出了不少狀況，甚至說錯話讓黃秋生打槍他「你都沒有看過我電影齁」。

香港演員黃秋生憑藉《白日青春》入為本次金馬最佳男主角，登上紅毯時氣場全開，受訪時主持人吳念軒親暱稱呼對方為「大飛哥」，卻不小心觸了黃秋生的逆鱗，黃秋生過去在採訪中曾說「我討厭大飛哥這個角色，因為黑社會」，面對吳念軒的稱呼，黃秋生保持風度反虧「你都沒有看過我電影齁」。

許多網友看到後紛紛表示：「被噹爆了」、「還好有楊千霈鎮得住場」、「吳念軒要不要喝點酒在上」、「黃秋生好狠，感覺會嚇死」、「吳是不是剛剛被嗆開始心態崩潰了」、「黃秋生有說過他不喜歡人家叫他大飛哥，主持沒做功課...」、「黃秋生不喜歡大飛哥與人肉叉燒包，剛剛都提到了~」、「黃秋生本來就很愛嗆人」、「吳念軒真的花瓶無誤」、「他真的很像被嚇到的小動物」、「沒差，吳念軒很帥可以原諒」。

第59屆金馬獎頒獎典禮頒獎嘉賓請來許多大咖演員，不但有去年奪得影后的賈靜雯，還有資深女演員張艾嘉和曾封后的桂綸鎂，張艾嘉已10度問鼎影后寶座，過去曾兩度拿下影后榮譽，此次是否能順利摘下第3座金馬后冠備受矚目。除了華人演員們，金馬獎邀請日本名導是枝裕和和日本奧斯卡影后黑木瞳登台獻獎，也是一大亮點。