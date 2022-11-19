前內政部長李鴻源說，只要王育敏當選，他會協助執行荷蘭村治水計畫。（王育敏競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今晚間與黨籍議員候選人蔡信典在布袋武聖宮前舉辦聯合造勢大會，前內政部長李鴻源到場助選。（王育敏競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今晚間與黨籍議員候選人蔡信典在布袋武聖宮前舉辦聯合造勢大會，前內政部長李鴻源到場助選，提到他任內通過的「嘉義沿海地區國土復育及永續發展計畫」，只要王育敏當選，他會協助執行荷蘭村治水計畫，王育敏則呼籲鄉親幫忙拉票、催票，一起翻轉嘉義縣。

王育敏布袋造勢 李鴻源站台再提荷蘭村治水計畫

今是李鴻源二度南下嘉義為王育敏助選，兩人下午與蔡信典、布袋鎮民代表候選人王素燕一同車隊掃街，再到武聖宮辦聯合造勢。李鴻源指出，他擔任內政部長時，通過「嘉義沿海地區國土復育及永續發展計畫」，規畫將地層下陷區打造成人工溼地兼滯洪池，挖出來的土方墊高聚落，讓沿海地區發展觀光休閒漁業，並打造亞洲退休天堂，結果計劃已準備好、錢也到位，卻因為政治利益而被民進黨政府拒絕執行。

李鴻源說，很多鄉親都拜託他要幫忙治水，他也曾建議民進黨政府執行這個已核定的治水計畫，「就算功勞全讓民進黨拿去也沒關係！」，但過了好幾年依然毫無動靜，現在前瞻計畫治水還編列了2000多億，呼籲票除了投給王育敏，也千萬不要投給民進黨，王育敏當選，他必定在4年內協助王育敏在嘉義縣執行這個治水計畫。

尋求連任的縣議員李國勝與立委翁重鈞也到場為王育敏站台，並贈送包子和粽子祝福王育敏、蔡信典當選。王育敏指出，李鴻源提出的荷蘭村計畫非常好，但是民進黨只考慮政治問題而不考慮人民福祉，國慶焰火30分鐘燒掉8300萬，民進黨先前舉辦的造勢大會3小時燒掉一個上班族不吃不喝十幾年才賺得到的4、500百萬元，批民進黨腐敗沈淪。

王育敏進一步批評，民進黨在嘉義縣一黨專政、鴨霸沒有極限，但嘉義是民主聖地，民主是「人民作主」，不是「民進黨作主」，向現場鄉親懇託幫忙拉票、催票，她會比對手更在乎縣民福祉，提供老人健保免費、國中小學童營養午餐免費，大家一起實現翻轉。