P. LEAGUE＋職業籃球聯盟第三季新竹街口攻城獅主場開幕戰，對戰高雄17直播鋼鐵人，19日在新竹縣體育館開打，縣長楊文科和競選竹北市長的林為洲身穿4號球衣，民眾黨新竹市長候選人高虹安則穿6號球衣，一起比出「獅吼」手勢，為攻城獅加油。

楊文科、林為洲、高虹安、聯電榮譽副董事長宣明智及新竹縣多名參選民代的候選人到場參加攻城獅開幕戰，球場湧入爆滿看球賽的籃球迷，在表演節目之前，楊文科不時和宣明智交頭接耳，並與高虹安和林為洲交談，高、林2人互動也很不錯。

攻城獅在主場開幕戰主題日活動「獅吼音樂祭」，秀出最佳主場升旗儀式及攻城獅年度形象片首播，球團齊吼出「SOUL OUT」年度口號，號召全場所有新竹獅紫軍，獻出靈魂齊心支持攻城獅，繼續打造「年度最佳主場」的獎項。

楊文科致詞表示，上一個球季，攻城獅隊的拚戰精神，讓球迷感動不已，即便最後與總冠軍擦身而過，但新竹縣民都是攻城獅隊的強力後盾，新球季仍然會繼續為攻城獅隊全力加油，也期許攻城獅隊全力以赴，將總冠軍留在新竹。

球團還邀請時下最夯的台灣樂團──宇宙人，帶來精采演出，並和吉祥物瑞迪、紙箱UNCLE及煥然一新的Muse Girls，帶動全場同聲歡呼，在全場數千名球迷見證下，球賽熱鬧開打！