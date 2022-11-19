中國國務委員兼國防部長魏鳳和與蒙古國國防部長視頻會晤盼深化邊防合作國際維和。（大陸「國防部發布」微信公眾號）

大陸微信公眾號「國防部發布」消息，中國國務委員兼國防部長魏鳳和19日與蒙古國國防部長賽汗巴亞爾視訊會晤。魏鳳和希望兩軍進一步密切戰略溝通、拓展聯合訓練、深化邊防合作、開展多邊互動。賽汗巴亞爾表達願與中方一道深化人員培訓、國際維和、院校醫療等領域務實合作。

魏鳳和說，中蒙是搬不走的好鄰居、金不換的好夥伴、同甘苦的好兄弟。在兩國領導人共同指引下，兩國命運共同體建設不斷走深走實。當前世界進入新的動盪變革期，雙方要加強溝通、增進互信、深化合作，支持彼此核心利益和重大關切，推動中蒙關係向更高層次發展。

魏鳳和稱，中蒙兩軍務實合作發展勢頭良好，希望兩軍進一步密切戰略溝通、拓展聯合訓練、深化邊防合作、開展多邊互動，推動兩軍關係不斷邁向更高水準，為維護地區共同安全作出貢獻。

賽汗巴亞爾說，盡管受到新冠疫情影響，蒙中兩國兩軍關係仍保持高水準發展。蒙方感謝中國軍隊在抗疫等方面提供的支持幫助，願與中方一道深化人員培訓、國際維和、院校醫療等領域務實合作，共同推進兩國防務關係深入發展。

會晤時，魏鳳和介紹了中共二十大有關情況和重要成果，賽汗巴亞爾對中共二十大成功召開表示祝賀。