大陸微信公眾號「國防部發布」消息，中國國務委員兼國防部長魏鳳和19日與蒙古國國防部長賽汗巴亞爾視訊會晤。魏鳳和希望兩軍進一步密切戰略溝通、拓展聯合訓練、深化邊防合作、開展多邊互動。賽汗巴亞爾表達願與中方一道深化人員培訓、國際維和、院校醫療等領域務實合作。
魏鳳和說，中蒙是搬不走的好鄰居、金不換的好夥伴、同甘苦的好兄弟。在兩國領導人共同指引下，兩國命運共同體建設不斷走深走實。當前世界進入新的動盪變革期，雙方要加強溝通、增進互信、深化合作，支持彼此核心利益和重大關切，推動中蒙關係向更高層次發展。
魏鳳和稱，中蒙兩軍務實合作發展勢頭良好，希望兩軍進一步密切戰略溝通、拓展聯合訓練、深化邊防合作、開展多邊互動，推動兩軍關係不斷邁向更高水準，為維護地區共同安全作出貢獻。
賽汗巴亞爾說，盡管受到新冠疫情影響，蒙中兩國兩軍關係仍保持高水準發展。蒙方感謝中國軍隊在抗疫等方面提供的支持幫助，願與中方一道深化人員培訓、國際維和、院校醫療等領域務實合作，共同推進兩國防務關係深入發展。
會晤時，魏鳳和介紹了中共二十大有關情況和重要成果，賽汗巴亞爾對中共二十大成功召開表示祝賀。
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