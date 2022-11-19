第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間盛大舉行，影后桂綸鎂為本屆評審團之一，與許鞍華導演、影帝張震走上星光紅毯，驚喜的是，桂綸鎂罕見耍性感，酷黑勁裝胸前開了超深V，大尺度驚豔全場。

桂綸鎂今年紅毯有別以往，身穿一套黑色套裝，深V開到肚臍眼的設計，只用一個扣環扣住，上圍若隱若現，讓她整體更有女人味，在走紅毯時也散發她金馬影后的氣場。另外桂綸鎂是本屆評審之一，而評審團主席是香港大導演許鞍華。

評審團主席許鞍華與影帝張震、影后桂綸鎂一起走紅毯。（圖／取自中時資料庫，陳俊吉攝）

電影界一年一度的盛事，第59屆金馬獎今（19）日於台北國父紀念館展開，頒獎典禮沿襲去年只有一位主持人，由影后謝盈萱獨挑大樑，而星光大道則是由楊千霈和吳念軒攜手搭擋。

金馬59今年亮點多多，金馬主席由李屏賓接棒李安擔任，評審團主席則是香港大導演許鞍華，而還邀來金棕櫚導演是枝裕和、日本奧斯卡影后黑木瞳頒獎，出席名單星光熠熠，讓本屆典禮備受期待與關注。