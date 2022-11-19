無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（19）日在臉書質疑，「青埔寨」治安敗壞，若不儘速全面徹查，恐怕台灣的「黑道治國」政治大醜聞就將聞名國際！

鄭寶清表示，最近台灣詐騙集團橫行，擄人關押虐囚案層出不窮，警方也接連破獲不少案件救出多位被害人。然而，這些案件到底是否由少數幾個詐騙集團所為？同夥主嫌之間是否有其上線在做操控？這些被害⼈的帳戶到底提供給誰做金流或洗錢之用？

鄭寶清認為，上述等等問題，警政署似乎並沒有掌握完整的詐騙集團犯罪產業鏈，甚至把這些可能涉及金流及洗錢的相關連事務查清楚，並公布大致較為完整的案情讓外界及社會大眾可以有效防範這些犯罪集團的詐騙手段、行為與模式，包括在淡水、中壢所破獲的被害⼈有61位的俗稱「青埔寨」重大詐騙虐囚案至今，真正的幕後主嫌到底是不是天道盟幫派份子？與11⽉2⽇蒐捕的可能黑道詐騙、洗錢集團的林秉文（已3百萬交保）及郭哲敏（已逃亡國外）到底是同夥但各有分工的犯罪集團？或者還找不出其可能的關連性？更是疑雲重重！

鄭寶清直言，更重要的是，林秉文與88招待所、內湖招待所的負責人郭哲敏已經被爆發其與警界、政界關係相當複雜曖昧，林秉文交保後就疑似與黃承國進行密會，郭哲敏則在案件爆發前兩週出國而牽扯到有人洩密。另外，承辦檢察官王涂芝、警政署政風主任黃錦秋曾出⼊88與內湖招待所恐有關係而涉嫌縱放、掩護等問題，因而被調職查辦當中，包括警大校長陳檡文、桃園市長鄭文燦、民進黨前主席卓榮泰等人也分別被爆料曾出入這些神祕的招待所，讓人不禁懷疑這個涉及詐騙擄人虐囚、洗錢、網路視訊賭場犯罪集團的「黑道幫派、商界、警界、檢調與政界」的盤根錯節暗黑帝國的可能共犯關係，幾乎早已經形成「黑道治國」、「黑金政治」的政治結構。

鄭寶清強調，這些種種的謎團與「青埔寨」治安敗壞問題是否有直接關連？郭哲敏主嫌潛逃出境，真的發布「通緝令」了嗎？難道我們的警界在政界高層的施壓下，都不敢對外公布案情及偵辦進度嗎？還是為了不影響民進黨的選情而想故意拖延到選後才可能處理呢？

鄭寶清指出，台灣的治安嚴重敗壞就是「黑道治國」、「黑金政治」所加以導致、惡化，蔡英文政府重用親信洪耀福、黃承國、鄭文燦、徐國勇等黨政高層，間接或直接掌管高階警官升遷又與黑道幫派有難以撇清關係的「特殊利益共犯結構」，如今全台灣像桃園「青埔寨」犯罪事件所救出的被害人已超過百人以上，甚至還有相關的許多「犯罪黑數」正在進行中尚未破獲。

鄭寶清呼籲，蔡英文總統與蘇貞昌院長若不儘速全面徹查並公布案情真相，該法辦就立即移送法辦，恐怕台灣的「黑道治國」政治大醜聞就將聞名國際，台灣人民的生命、財產就將遭受更加嚴重的威脅與侵害！