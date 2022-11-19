第59屆金馬獎今晚於國父紀念館登場，典禮主持人由金鐘影后謝盈萱擔任，而星光大道主持人則由13度主持金馬的楊千霈與演員吳念軒攜手主持，今年擔任頒獎嘉賓的女星宋芸樺，身穿短版上衣搭配白色長裙，露出腹部明顯的腹肌線條，一下車隨即引來場邊觀眾的尖叫聲。

女星宋芸樺今年以短版亮面上衣搭配白色長裙，中空造型露出纖細小蠻腰，當中可見若隱若現的腹肌線條，對此，宋芸樺透露，在得知要金馬獎時，就開始進行飲食控管，但她表示並不提倡減肥，而為了讓身材看起來更加纖細，她則是用健康的飲食搭配運動。

然而，今年她將頒發「最佳美術設計獎」及「最佳造型設計獎」而她的搭檔為今年以《智齒》入圍最佳男配角的李淳，兩人頒獎將擦出什麼火花，令人相當期待。

事實上，宋芸樺2014年演出《等一個人咖啡》開啟她的演員生涯，後來演出《我的少女時代》更是將演藝事業推向更高峰，而她也以該劇入圍第52屆金馬獎最佳女主角獎，2021年也出演《月老》中的小咪一角。