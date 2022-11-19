大貓熊團團今天下午1時48分離世。被問到團團對於兩岸交流的作用，以及是否安排陸方人員來臺參加相關紀念活動，陸委會表示，大貓熊團團是兩岸互贈保育類及珍稀動物的交流成果，團團在臺北市立動物園10多年，帶給許多臺灣大小朋友歡樂及美好回憶，也讓大家對大貓熊有更多的了解，有助兩岸交流。對於團團因癲癇持續間歇性發作而不幸離世，陸委會感到不捨。

陸委會稱，將持續與臺北市立動物園保持聯繫，如果臺北市政府及園方擬邀請陸方專家來臺參加相關紀念活動，可以提出專案申請，陸委會將會同相關主管機關，提供必要協助。