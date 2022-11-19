行政院長蘇貞昌細數中央地方攜手政績，也說沈慧虹不是嬌嬌女，不會偷吃步，盼市民肯定有能力、會做事的沈慧虹，讓市政無縫接軌。（王惠慧攝）

沈慧虹19日於舉辦「顧新竹、5幸福」香山大團結造勢上千市民揮舞旗幟到場相挺，展現綠營團結氣勢。（王惠慧攝）

選戰最後黃金周末，民進黨新竹市長候選人沈慧虹19日下午在香山舉辦大型造勢，行政院長蘇貞昌也到場助講，他說半導體搖籃台積電就在竹科，這場選舉全世界都在看，並細數中央地方攜手政績，他也說沈慧虹不是嬌嬌女，不會偷吃步，盼市民肯定有能力、會做事的沈慧虹，讓市政無縫接軌。

沈慧虹19日於舉辦「顧新竹、5幸福」香山大團結造勢，蘇貞昌、前新竹市長林智堅、立委柯建銘、立委余天、資深媒體人鄭弘儀皆到場助講，上千市民揮舞旗幟到場相挺，展現綠營團結氣勢。

蘇貞昌致詞時指出，這場選舉，全世界都在看台灣，半導體搖籃台積電就在竹科，前幾天蔡英文總統接見荷蘭商ASML，有史以來最大投資台灣，聯發科加碼每年3千億元投資台灣。他也提到，竹市過去在林智堅、沈慧虹帶領下，推動竹科X基地、公道三路，未來還有五楊高架南延、大車站、輕軌等重大交通建設，要交給最熟悉的沈慧虹持續推動。

「沈慧虹不是嬌嬌女不會偷吃步，」蘇貞昌指出，她30多年公務生涯，從最基層做到今天要替大家接棒不簡單，最後一周他要拜託大家，給做事情的人肯定，選好人才，唯一了解新竹市政、實實在在、可以接續市政的就是沈慧虹。

沈慧虹致詞時說，昨天東區車隊掃街時在路邊收到一份特別禮物，是一把支持者做的刀，希望她披荊斬棘迎向勝利。

沈慧虹也說，過去8年市府團隊在建設之外，還努力還債，8年償還32億，當初買天燈館耗資11億，建設有做，債務也有還，「等於還了3座天燈館的債務」，更表示自己是即戰力，上任後馬上捲起袖子開始做事，繼續建設新竹市，不用等待實習生轉正職。

林智堅市長表示，2014年他從故鄉南港出發，以1014票險勝，那年香山贏45％，2018年大勝1萬2000票，所以香山贏、沈慧虹就贏，拜託香山鄉親團結，票投沈慧虹。他也說對手不斷攻擊市政建設，用奧步抹黑市府有貪污嫌疑，市長應該要選正派、最認真的沈慧虹，延續新竹光榮。

柯建銘表示，他比任何人都在乎新竹的未來，也想方設法向中央爭取預算建設新竹。他也說，2018年林智堅選市長的最後1場造勢助講，同樣也辦在香山這個地點，那年林得票幾乎過半，今年重新再回到光榮聖地香山，拜託大家讓沈慧虹也過半，延續光榮。

鄭弘儀特地從台北到新竹為沈慧虹助講，他提到沈慧虹不會為了升官就拍拍屁股離開，柯文哲4度挖角沈慧虹挖不動，沈不只有專業，還是最認真、最努力的人。老新竹人的余天開場先演唱《回鄉的我》，他說因為他是新竹人，今年選舉唯一到外縣市輔選，懇託大家支持沈慧虹。