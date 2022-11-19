北韓領導人金正恩18日親赴平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星17型」（Hwasong-17）試射，官媒曝光多張照片，最大亮點莫過父女倆手牽手同框。此舉引發許多專家好奇，進一步揭開罕見曬愛女3大內幕。

該款新型洲際彈道飛彈「火星砲17型」射程達999.2公里、飛行高度6040.9公里、速度為22馬赫，被認為是最強大且能擊中美國的武器，至於金正恩為甚麼會選在重要場合，亮相疑似二女金朱愛（Kim Ju-ae）。BBC駐首爾記者麥肯齊(Jean Mackenzie)點出3大原因。

一，金朱愛可能已被選為繼承人，有朝一日將接管朝鮮世襲政權；二，金朱愛明明還年輕，如果準備讓她接任，可能意味著金正恩健康狀況亮紅燈。38歲的領導人近年來每次露面，不是突然暴瘦，就是氣色不佳，不免引起外界揣測；三，在如此重要的試射儀式與愛女同台，表明她有朝一日將在該國的武器發展中扮演要角。金正恩早前表示，在任何情況下都不會放棄核武器，間接向世界宣告核武將代代相傳。

再者，智庫朝鮮專家馬登(Michael Madden)認為，金朱愛年約12至13歲，首亮相可能是金正恩展現『金氏家族政權第4代將透過我的血脈傳承』的方式。」

金朱愛年約12至13歲，首亮相可能是金正恩展現「金氏家族政權第4代將透過我的血脈傳承」的方式。(圖/路透社)

美國之音引述南韓延世大學教授德盧里(John Delury)的說法，「這完全不是一次家庭動物園之旅，無疑是關於繼承的事，但也不盡然」。假設金正恩突然離世，誰會接任還是未知數，長子可能還太小，至於胞妹金與正近年雖極力輔佐，但分析人士認為，該國仍難突破揮之不去的性別框架；還有另一可能是，「軟化」恫嚇精神，言下之意金不是好戰分子，而是如普通的父親般關心孩子。