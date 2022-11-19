綠營近日緊咬國民黨高雄市長候選人柯志恩凍結前瞻預算，柯志恩幾度親上火線解釋「站在監督立場，何錯之有？」今（19）日晚間又在臉書開炮，指控為何陳其邁當行政院副院長，高雄所獲撥的特別統籌分配款與補助款，總額、占比或名次，都不如過往？還聲稱對對高雄一生懸命？

柯志恩PO文指出，陳其邁選前終於還是忍不住，收起「暖男人設」，不積極討論市政，針對她提出的空汙議題罐頭回覆，然後來質疑2017年柯志恩擔任立委時，關於前瞻建設的立院攻防。

柯志恩提到，正當陳其邁請她針對2017年的事情講清楚時，今天早上9時高雄13個測站的空氣品質指標（AQI）平均已高達120。高雄市民最關心的空汙議題，危害迫在眉睫，陳市長還只關心5年前一位在野黨立委為何會監督制衡政府提出8000多億預算，但經濟效益評估只有幾頁A4內容？

柯志恩認為，當時蔡政府前瞻預算編列的粗糙，連蔡英文的總統府資政陳博志都看不下去，公開呼籲前瞻建設預算編列不夠審慎，要緩一緩。

柯志恩指控，陳其邁應該要好好解釋一下，為何擔任行政院副院長，根據財政部資料，讓高雄在2019年從中央獲得統籌分配稅款實撥額占比是過去10年次低。其中，由行政院核定的特別統籌分配稅款，無論總額還占比，更是過去10年來最低。

柯志恩進一步說，從2011年至2018年，高雄獲得的特別統籌分配稅款都是六都最多，但2019年時，不只失去第一的地位，更僅拿到台南市1／3的金額。而關鍵的是，相比普通統籌分配稅款有法定公式計算，特別統籌分配稅款，「誰拿得多、誰拿得少，更取決於行政院」。

「為何陳其邁當行政院副院長，高雄所獲撥的特別統籌分配款與補助款，總額、占比或名次，都不如過往？」柯志恩狠酸，是因為當時高雄並不是民進黨執政，因此就失去中央政府關愛的眼神？

柯志恩嗆，如果真是如此，為何聲稱對高雄一生懸命的陳其邁市長，沒有為高雄挺身而出，向蔡英文、蘇貞昌力爭高雄市民的福祉？「我想，這才是陳其邁市長要好好解釋清楚的事」。