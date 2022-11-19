2019年《想見你》播出後洗捲兩岸三地及韓國，使柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟人氣也不斷攀升，而柯佳嬿從《必娶女人》、《小資女孩向前衝》都是留著短髮造型，今19日突在社群以長捲髮模樣現身，超仙美照吸引眾人目光。

柯佳嬿因演出《想見你》人氣再度飆升，此電視劇也將拍成電影版將於2023年上映來延續劇情，且同樣是由柯佳嬿、許光漢和施柏宇等演員原班人馬演出，而柯佳嬿短中髮造型，不管在戲劇中或日常生活都成為她的招牌，讓她帶點文青的氣息，今19日突一改風格PO出長捲髮造型，並寫下「下班の一瞬～」，似乎曝光了她下一部戲的造型。

而照片中柯佳嬿除了留及腰的長捲，同時穿著蕾絲細肩帶小花裙，讓整體造型飄起仙氣，才PO出2小時就有近3萬人朝聖，讓不少紛絲留言「仙氣外露」、「仙氣飄飄」、「麵條燙了頭髮我還認得哦」、「天啊！超美的，好像洋娃娃！」、「好浪漫」、「來看仙女下凡了」、「好仙」、「姐姐太漂亮了。被姐姐的美貌弄死了。請通過電影'상견니'來韓吧。」

2019年推出的《想見你》主要是由女主角憑藉著思念男友回到過往的交錯時空中，且想嘗試改變過去與未來的命運，更在金鐘獎奪得戲劇節目獎、戲劇節目女主角獎、戲劇節目編劇獎以及節目創新獎共4項大獎，而電影版《想見你》由台灣、大陸合作拍攝劇情長片，由黃天仁執導，金鐘獎編劇簡奇峰執筆，演員部分也是原班人馬。