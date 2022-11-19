新北市長侯友宜今（19）日把握選前黃金周，車隊掃街橫跨溪南、溪北，上午先到新莊車隊掃街，下午則直搗綠營票倉的三重、蘆洲，傍晚更參加在三重舉行的「友宜黃金周，三蘆金優秀」，他除了替市議員候選人拉票，要民眾記得投票支持候選人之外，也展現幽默地說：「但是別忘了市長這一票！」

國民黨新北市長候選人侯友宜（右）19日陪市議員候選人車隊掃街後參加「友宜黃金週 三蘆金優秀」大型造勢大會，侯上台合體蔡小虎（左）大唱洗腦出場曲《愛人醉落去》愛人喲伊、喲伊、喲伊並嗨跳「友宜舞」，呼籲民眾投下神聖一票，支持會做事的市長與市議員候選人。（郭吉銓攝）

侯友宜今天下午前往新莊替新北市議長蔣根煌站台後，便馬不停蹄趕往三重、蘆洲車隊掃街，到傍晚再到三重參加「友宜黃金周，三蘆金優秀」晚會，他致詞時感性地說，選舉只是一時的，台灣最重要是團結的力量，也呼籲選民在11月26日當天要踴躍出來投票，希望選民能給予滿滿的肯定，讓他繼續帶動新北市不斷自我超越。

侯友宜說，三重、蘆洲有很多南部北上打拚的人，大家互相扶持、照顧，這就是濃濃的台灣人情味，而自己是在菜市場豬肉攤長大的孩子，所以喜歡講台語，跟菜市場攤商的感情已非常濃厚，所以自己出來選舉始終不喜歡吵架，因為選舉是一時的，重點是團結為人民做事。

侯友宜強調，「我們的國家就叫做中華民國，我們都是在台灣這片土地長大，一定要憑著團結、交朋友的力量，以樸實、認真、重情義的精神，一起站起來！」而這場晚會也請來競選歌曲「愛人醉落去」的原唱、「豬肉王子」蔡小虎到場熱力開唱，侯友宜說，4年前就是用這首快樂的歌，牽起人民友誼的手、串起台灣人良善的心。

最後，侯友宜說這幾年來，三蘆的建設如火如荼發展，軌道建設更是一條一條的蓋，特別是三重第二行政中心，未來會有3千名公務人員進駐，帶動溪北、溪南均衡發展。

侯友宜也感謝市民、里長及議員們的協助，並替在地的王威元、黃桂蘭、林鼎超、吳訓孝等議員候選人拉票，但也他難得展現幽默，提醒選民在支持市議員之餘，別忘了投市長這一票，讓他能繼續為大家好好做事，讓新北市變成北台灣的中心。