對於國民黨有內部群組的基層幹部主張不領公投票，國民黨立委李德維被爆出比讚支持一事，競選連任的民進黨台北市議員許淑華表示，感謝國民黨立委李德維，撕下國民黨假面具，18歲公民權打假球，表面相挺私下反動員！
許淑華質疑，李德維不是個案，國民黨一直都反對年輕人投票，不想讓年輕人參與政治、瞭解政治，無論是野百合、太陽花學運，當年輕人勇敢站出來，國民黨都在年輕人的對立面。
許淑華指出，雖然大家早就知道國民黨推18歲公民權是打假球，這張截圖只是提早撕下國民黨的假面具。表面上喊支持，私下卻在群組中要支持者不領票不投公投。
許淑華認為，國民黨用反對18歲公民權的方式，反動員年輕人參與政治，他們妄想這樣可以壓低黃珊珊、陳時中的選票。這樣固守深藍選票的蔣萬安，就能靠國民黨組織票，靠動員老人家出來投票輕鬆當選。
許淑華強調，讓年輕人出來投票，是一個進步的力量，是國家要往前走的催化劑。很遺憾國民黨將培養公民民主素養的18歲公民投票權議題，變相做為政治上的反動員操作，國民黨怕年輕人出來投票，會影響到他們。
許淑華呼籲，請大家11/26一定出來投票，用選票表達年輕人心聲！
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