轟動全台灣籃球迷的「魔獸」霍華德，今（19）日代表桃園永豐雲豹獻出T1處女秀，不只是現場球迷High翻天，無緣進場的觀眾也能透過電視以及網路直播收看霍華德首秀，而影音平台YouTube的T1官方頻道，即時觀看人數更是湧入了高達25萬人次，完全海放台灣另一職籃 P. LEAGUE+的收看人數，讓網友驚呼「太粗暴...」。

霍華德代表桃園雲豹以先發中鋒之姿霸氣登場，面對新北中信特攻包夾防守下，霍華德上半場雖然表現平平，不過易籃之後他火力全開，全場拿下38分、25籃板及9助攻，僅差1次助攻就能完成大三元，幫助球隊克服曾落後多達25分劣勢，在延長賽中以120比115擊敗新北中信特攻，拿下本賽季開門紅。

T1的YouTube官方頻道也藉由這股「魔獸效應」，尤其是雲豹展開逆襲將比賽帶入延長賽之際，觀看人數甚至一度衝高至25萬人次，至截稿為止總觀看次數來到破表的72萬次，完全海放P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人對決新竹街口攻城師組合的即時人數1萬4、10萬總觀看次數。

就連PTT台籃板線上討論人數，也正式超車八卦版登頂成為人氣看板，這股「魔獸熱潮」也讓網友大嘆不可思議，「太粗暴...」、「加英文台是30萬」、「不是重大國際賽 這麼多人看真的很誇張」。