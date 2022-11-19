民進黨新北市長候選人林佳龍今（19日）下午參與「新北大翻新造勢音樂會」，與桃園市長候選人鄭運鵬進行聯合造勢，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、立委蘇巧慧皆出席為兩位市長候選人助講。蘇貞昌、鄭文燦大讚林佳龍為新北和桃園的交通建設貢獻良多，未來一定能拋開本位主義，與鄭運鵬合作進行跨域聯合治理，蘇貞昌批侯友宜建設效率差，乾脆讓林佳龍來接手。

蘇貞昌在上台時，先是率領兩位市長候選人林佳龍、鄭運鵬、鄭文燦以及所有競選團隊，深深向鄉親鞠躬致謝，蘇表示，「鶯歌和桃園相連，尤其是大鳳鳴地區生活圈在一起，交通也要好一點」，他也強調，「鶯歌是好地方，陶瓷老街有很多遊客，是自己當年建設出來，當時有人說，是台灣的景德鎮，自己不認同，認為要是台灣的鶯歌、是世界的鶯歌，做得好要接續發展」。

鄭文燦說，過去雙北的 1280 月票，對鶯歌、樹林很不公平的一點就是沒有納進台鐵，這兩個地方過去的通勤族都是搭台鐵，「如果沒有台鐵的話，這個 1280 形同跛腳」，因此北北基桃四位候選人能夠推出擴大公共運輸這個方案，林佳龍當時主張納入台鐵是關鍵的一步，「我覺得這是首都圈非常重要的一個交通主張，我相信只有佳龍、運鵬當選才做得到」。

林佳龍表示，在交通部長任內他就努力於首都圈區域聯合治理，未來當選新北市長，也會努力讓新北成為桶箍，一起運用國土計畫來聯手發展，這絕對不是好好做事、依法辦理的人能達成的事情，針對新北和桃園的合作，會從交通建設、水域治理、產業發展和觀光旅遊等四大領域著手，尤其土樹三鶯可以和鄰近的北桃園串連，進行跨域聯合治理。