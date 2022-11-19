新北市民政局今（19）日在淡水文化園區及淡水藍色公路舉辦今年最後一場單身聯誼活動，共有60名單身男女報名參加，在影集「魷魚遊戲」中的一二三木頭人、椪糖挑戰及彈珠遊戲以及搭乘輕軌尋找幾米的裝置藝術、登上愛之船遊艇漫遊藍色公路的活動中，共造就11對配對成功，也讓今年的單身聯誼活動圓滿落幕。

民政局表示，新北單身聯誼活動透過多樣性主題的互動遊戲及浪漫交流時光，提供青年朋友認識及交往的平臺，今年前五場續創佳績，共296位參加，72對配對成功，配對率高達48.65％，單身男女們也因為緣份，在活動中找到友誼、愛情、歡笑與幸福。

今天的活動復刻去年爆紅影集「魷魚遊戲」，透過劇中的一二三木頭人及椪糖挑戰設計遊戲，讓單身男女在緊張的闖關過程中，充滿曖昧氛圍，擦出愛戀的火花；另外也安排搭乘淡水輕軌，結合手機APP及現場場景與捷運小知識，尋找藏在各個站點的幾米裝置藝術；隨後於漁人碼頭搭乘愛之船遊艇舉行自由派對，讓許多單身男女情定淡海終結單身。

民政局表示，現代男女工作生活忙碌，三不五時還得外派出差，難有機會認識異性交往，新北市特別扮月老，近4年累計辦理15場主題式單身聯誼活動，受惠單身男女996位，平均配對成功率36.5％，今年更高達近5成佳績，還有數對因此結為連理的新人特別帶著喜餅前來感謝市府牽線做媒。