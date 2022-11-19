《原聲風情․維也納歌劇精華》慈善音樂會11月24日晚間7時將於高雄衛武營音樂廳盛大登場，今舉辦行前記者會。（柯宗緯攝）

《原聲風情․維也納歌劇精華》慈善音樂會11月24日晚間7時將於高雄衛武營音樂廳盛大登場，3大「皇家歌手」將帶領茂林偏鄉原民合唱團學生一同演出。近日歌皇家手還苦練台語歌曲《望春風》，將帶給聽眾驚喜演出。

這場音樂會以慈善公益爲宗旨，由高雄市關心人道援助學會理事長黃良華、高藝苑樂集團共同主辦，帶領偏鄉兒童高雄茂林多納國小原住民小朋友合唱團、尼布恩合唱團及長榮交響樂團攜手，並結合維也納國民歌劇院指揮Lorenz Aichner及女高音Kristiane Kaise、女中音黃久娟、男高音Mehrzad Montazeri、男中音Morten Frank Larsen等多位知名演唱家共同演出。

高雄市關心人道援助學會及高藝苑樂集團長期投入偏鄉音樂教育、英語教學及國內外醫療義診、防護衛教，此次特別安排偏鄉兒童登上衛武營國家音樂廳表演，展現他們自己天賦美聲，建立他們的自信。購票請洽年代售票系統，本次演出盈餘將投入二會公益慈善行動年度預算。

來自歐洲的樂手昨天已飛抵台灣，先到故宮博物院參觀，以及搭乘北捷遊覽台灣風情，另也透露，最愛高雄的海邊，有機會要去走走。不過，對於高雄氣候炎熱是否吃不消？Kristiane Kaise笑稱，維也納太冷，高雄溫暖一點反而有助於聲樂表現。

Kristiane Kaise也透露，屆時將帶來苦練已久的台語歌曲《望春風》。黃久娟表示，自己透過羅馬拼音及錄唱給皇家歌手們聽，民眾可以到場一飽耳福，目前售票已幾乎售罄。