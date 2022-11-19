無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今（19）日在臉書表示，台灣的民主走到今天，政黨候選人竟然可以用「開棺驗屍」來恐嚇對手？鍾東錦向徐定禎喊話，「我們朋友當了幾十年，我是踩了你家祖墳？還是擋了你家WIFI？為了一場選舉，你變得讓大家都不認識你了。」鍾東錦強調，不關心政治的結果，就是被糟糕的民進黨所統治！

鍾東錦指出，自參選以來，地方恐嚇流言不斷，有參選前說要讓他身敗名裂，有參選後說要動用檢調讓他被抓去關，有快到投票前說要讓他家破人散。而今天的徐定禎，公然在造勢大會上當著台灣人的面，說要對他「開棺驗屍」？

鍾東錦說，「定禎，我們朋友當了幾十年，我是踩了你家祖墳？還是擋了你家WIFI？為了一場選舉，你變得讓大家都不認識你了。」

鍾東錦直言，如果他當選苗栗縣長，「不但會歡迎你」，也會歡迎所有綠營的從政者，為苗栗的未來共商大計。因為我們所有人的政見之一，都包含有要當全民的縣長，不分藍綠。

鍾東錦質疑，「怎麼你當選後的第一要務」，會是對政敵羅織罪名，「開棺驗屍」？為什麼台灣的選舉走到現在，公平的競選過程會變成是充斥暴力、恐嚇、仇恨的煽動式語言？民進黨現在是執政黨，但卻不改其鬥爭的本性，只是鬥爭的對象從國民黨，變成了對人民的鬥爭，屢次向人民宣戰。

鍾東錦強調，不關心政治的結果，就是被糟糕的民進黨所統治。正面選舉，開心投票，「我相信台灣年輕人的判斷力。回家投票，人民自決，無論你投給誰，我絕無怨悔。」