大貓熊「團團」今（19）日不敵腦部病變逝世，消息一出讓不少粉絲痛心。而其實在2016年時，曾有大陸知名媒體報導團團感染「犬瘟熱」病死的烏龍新聞，台北市立動物園當時直接拿出各大報的頭版和團團合照，才終於破除了不實消息，而如今團團可愛的模樣已成追憶。

陸媒《環球報》於2016年5月16日的報導指出，「台北市政府公關組於今天9時50分早上正式宣佈，台北市立動物園圈養的大熊貓團團目前已確診發生犬瘟熱死亡」，同時報導還附上照片，強調這是大貓熊在台灣第一起感染犬瘟熱的病例，稱動物園為此啟動緊急方案，不僅隔離染病的大貓熊，還對園區實施大規模消毒。

當年這則報導發布後，引起兩岸民眾高度關注，台北市立動物園緊急澄清：「沒有這回事」，並表示團團仍平安待在園內，邀請遊客到動物園看看團團是否安好，最後更在臉書粉絲專頁及官網上，發布團團握著鐵欄杆的呆萌照片，讓本尊與自己的死訊以及各大報紙頭條合影，藉此證明死亡消息誤傳，並防止輿論繼續擴大。

2016年團團曾和自己的死訊合照，藉此破除不實謠言。（圖／台北市立動物園提供）

《環球網》事後發布道歉啟示，承認未仔細查核網路謠言，已於第一時間刪除誤報新聞，並盡最大努力減小誤報帶來的負面影響，「向台北動物園和廣大網友作出真誠致歉，歡迎廣大受眾繼續監督批評」。