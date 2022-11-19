選戰進入短兵相接階段，國民黨南投縣長候選人許淑華，為緩和選戰緊繃氣氛，在埔里鎮五頓街舉辦「選前黃金周」晚會，南投縣長林明溱夫婦、副議長潘一全等人也到場，與民眾同樂。
「選前黃金周」晚會由樂團率先登場炒熱氣氛，接著喬幼、董育君等人輪番上台獻唱，現場觀眾也跟著哼唱，猶如同樂會。南投縣長林明溱夫婦也到場，與民眾同樂，埔里鎮的國民黨、無黨籍各級侯選人，也到場力挺許淑華，現場愈晚人愈多，不僅是看明星，也爭相找許淑華拍照、簽名，為許淑華加油。
選戰進入短兵相接階段，國民黨南投縣長候選人許淑華，為緩和選戰緊繃氣氛，在埔里鎮五頓街舉辦「選前黃金周」晚會，南投縣長林明溱夫婦、副議長潘一全等人也到場，與民眾同樂。
「選前黃金周」晚會由樂團率先登場炒熱氣氛，接著喬幼、董育君等人輪番上台獻唱，現場觀眾也跟著哼唱，猶如同樂會。南投縣長林明溱夫婦也到場，與民眾同樂，埔里鎮的國民黨、無黨籍各級侯選人，也到場力挺許淑華，現場愈晚人愈多，不僅是看明星，也爭相找許淑華拍照、簽名，為許淑華加油。
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