選前黃金周，南投縣長候選人許淑華辦晚會同樂。（楊靜茹攝）

選戰進入短兵相接階段，國民黨南投縣長候選人許淑華，為緩和選戰緊繃氣氛，在埔里鎮五頓街舉辦「選前黃金周」晚會，南投縣長林明溱夫婦、副議長潘一全等人也到場，與民眾同樂。

「選前黃金周」晚會由樂團率先登場炒熱氣氛，接著喬幼、董育君等人輪番上台獻唱，現場觀眾也跟著哼唱，猶如同樂會。南投縣長林明溱夫婦也到場，與民眾同樂，埔里鎮的國民黨、無黨籍各級侯選人，也到場力挺許淑華，現場愈晚人愈多，不僅是看明星，也爭相找許淑華拍照、簽名，為許淑華加油。