民進黨彰化縣長候選人黃秀芳表示，他出來參選，提出產業及社會福利政策要讓年輕人願意回來。（張亦惠攝）

選前倒數黃金周末，民進黨在台中市北屯區舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」中彰投苗聯合造勢晚會，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌三巨頭帶拉抬中台灣選情；民進黨苗栗縣長候選人徐定禎、彰化縣長候選人黃秀芳輪翻上台，都喊出要終結黑金、翻轉中台灣。

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎一上台就自稱是新國民岳父，他說，因為女兒回來助選，他被封為新國民岳父，他女兒很辣，但女兒把他封鎖；話鋒一轉，他強調，苗栗72年來沒有政黨輪替，縣議會沒有刪過縣政府一毛錢，一黨執政的結果，苗栗縣財政破產。

徐定禎也說，現任縣長徐耀昌自稱苗栗國王，他這次參選使命就是撕掉苗栗國標籤、告別黑金，就如同他女兒拍的廣告一樣，你如果不關心政治，就會被糟糕的人來統治，請大家返鄉投票、支持民進黨候選人，守護苗栗、拒絕黑金。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳表示，彰化與台中因為大肚溪橋連結，彰化與南投有鐵路連結，彰化有很多鄉親都在苗栗，所以中台灣是500萬人的舞台，中台灣共同合作連結會讓中彰投苗栗愈來愈好。

黃秀芳說，彰化縣目前人口流失，工程流標、勞工薪資是全台最低，他出來參選，提出產業及社會福利政策要讓年輕人願意回來。他提出產業三支箭，傳統產業升級、工業區提升，創新產業：AI機器人、電動車產業可以來彰化設廠，彰化不能再停滯4年，彰化是六都以外最大的縣，有124萬人，但人口一直流失，她的產業三支箭是要留住人才，讓年輕人回鄉。