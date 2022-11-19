大陸央視報導，中國國家主席習近平19日在曼谷總理府與泰國總理巴育舉行會談，雙方宣布要構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體，並談及科技、鐵路、新能源車等合作。

習近平表示，高度重視中泰關係，願構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體。雙方要像親戚一樣常來往，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持。實施好未來五年「中泰戰略性合作共同行動計劃」。共建「一帶一路」不斷取得新成效，加強投資、貿易、旅遊、基礎設施、產業園等傳統領域合作。

習近平指出，中泰要培育新增長點，推動數位經濟、新能源汽車、科技創新等新領域合作取得積極進展。要加快中寮泰三方鐵路合作，加強打通各方基礎設施以及物流，並擴大泰國優質農副產品輸中國。

巴育表示，積極實施共建「一帶一路」合作規劃，加快泰中鐵路建設並與中寮鐵路銜接，加強貿易、投資、扶貧、基礎設施互聯互通、網路安全、打擊跨國犯罪等領域合作。歡迎中國企業更多來泰投資。支持習近平提出的全球發展倡議和全球安全倡議，支持中國在地區和國際事務中發揮更大作用，希望共同推進中國與東協「五大家園」建設。

報導稱，中泰領導人同時共同簽署「中泰戰略性合作共同行動計劃（2022—2026）」以及「一帶一路」、經貿投資、電子商務、科技創新領域合作文件。