打詐國家隊「防制惡意簡訊」作法示意圖。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

受疫情影響，民眾使用網路、宅經濟、網路購物或投資機會大幅增加，令假投資、假借貸及假冒衛福部紓困補助等釣魚詐騙簡訊猖獗，但在警方持續宣導及積極查緝下，刑事局發現今年8至10月，惡意簡訊詐騙被害案件一路下降了9成，且迄今仍有效壓制在低檔，顯見跨部會合作共同打擊惡意簡訊詐欺犯罪已初步達到成效。

刑事局統計，自今年6月至10月期間，全般詐欺案件發生數計1萬2807件、財損約29億元，較去年同期增加1921件(＋17.64％）、4億1259萬餘元(＋16.04％)，但破獲數也較去年同期增加1922件(＋18.03％)。

此外，今年6月至10月，除向民眾發送防詐簡訊4705多萬則，及攔阻詐騙簡訊3677多萬則，更透過電信業者執行人頭門號停斷話4427門，打擊、防制詐欺執行成效卓然。

警方表示，鑑於詐騙手法推陳出新，為防止民眾遭受詐騙的財產損失，行政院特別訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦機關，跨部會成立「打詐國家隊」，目前除將持續透過報章媒體鋪天蓋地向民眾宣導外，並由165反詐騙諮詢專線彙整民眾檢舉、報案資訊，提供電信業者攔阻詐騙簡訊及阻絕境外詐騙電話；另建立跨機關間系統資料庫之介接，供檢警即時比對犯罪情資。

刑事局呼籲，民眾若發現不明的投資訊息，除可善用「165全民防騙網」每周公告的「詐騙LINE ID」資料，進行網路交友或投資前，為減低被騙風險，可至「金管會及投信公會（SITCA）」網站免費查詢投資網站是否經國內認證許可，另可於「165全民防騙臉書粉絲專頁」參考每周公布的假投資博弈網站，手機IOS系統用戶可透過開啟「過濾未知的寄件人」功能避免詐騙信息騷擾，亦可撥打165反詐騙諮詢專線求證。