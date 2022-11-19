台南永康工業區今天傍晚6點多驚傳一對男女陳屍滯洪池，當時是一名外勞行經發現報案，台南市消防局獲報趕往滯洪池，打撈一對年約6旬的男女，由於兩人雙手、雙腳均遭捆綁，死狀相當可疑，警方一度研判兩人可能遭他殺，但警方在8點25分左右，在岸邊找到1封遺書，研判兩人為輕生。
★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。
台南永康工業區今天傍晚6點多驚傳一對男女陳屍滯洪池，當時是一名外勞行經發現報案，台南市消防局獲報趕往滯洪池，打撈一對年約6旬的男女，由於兩人雙手、雙腳均遭捆綁，死狀相當可疑，警方一度研判兩人可能遭他殺，但警方在8點25分左右，在岸邊找到1封遺書，研判兩人為輕生。
★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。