台南永康工業區今天傍晚6點多驚傳一對男女陳屍滯洪池，當時是一名外勞行經發現報案，台南市消防局獲報趕往滯洪池，打撈一對年約6旬的男女，由於兩人雙手、雙腳均遭捆綁，死狀相當可疑，警方一度研判兩人可能遭他殺，但警方在8點25分左右，在岸邊找到1封遺書，研判兩人為輕生。

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