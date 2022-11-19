新北歡樂耶誕城運動派對第一天熱鬧登場！活動超精彩，新北城市隊今（19日）由凱撒射箭隊、富邦悍將與民眾互動。（體育處提供）

新北歡樂耶誕城運動派對第一天熱鬧登場！活動超精彩，新北城市隊今（19日）由凱撒射箭隊、富邦悍將與民眾互動。近40個攤位的運動市集讓民眾逛好逛滿，現場集章活動備好6000份好禮等大家拿！明天還有一天，iphone 14、air pods等好禮等大家來抽。中信特攻、新北國王明天將與大家見面！還有中纖女排及Power me girls啦啦隊陪大家FUN電。

今天舞台活動有「新北凱撒神射手教學體驗」特別將專業弓箭練習器材架設到新北市民廣場，現場有傳統靶及充氣靶讓民眾體驗，由專業的射手教練群，帶民眾學習射箭技巧，深入了解射箭的魅力所在！「富邦悍將見面會」由富邦應援團活力帶動、Fubon Angels熱舞，球員「棒球情人」高國輝、「王爸」王勝偉、賴智垣現身與球迷趣味互動、簽名，球迷大喊「太開心惹！」。晚上「原子少年運動見面會」由人氣團體原子少年土星壓軸演出，嗨翻新北市民廣場！

明天舞台活動熱力不減！適合親子的「活力跳跳床」上午11點開放領取號碼牌，數量有限發完為止！下午有「中信特攻特務見面會」、「纖女FUN電見面會」、「新北國王禁衛軍見面會」，包含廣受球迷朋友喜愛的「護國神Q」戴維斯、「黑豹」阿巴西、「大房東」曾文鼎都將來到市民廣場，想近距離跟喜愛的球員互動，千萬不能錯過。

晚上「耶誕有氧爆汗趴」由恬恬老師帶領專業教練群帶大家跳舞，從暖身到Zumba、有氧、甚至徒手訓練，三個段落讓你一次感受不同的律動節奏，身著白色衣物或配件參加活動，前100名可獲得驚喜小禮物。

體育處表示，這次特別設計「LINE電子集章活動」，只要民眾至大會公布的集章點，完成指定活動，掃描QR code，集滿8枚電子章，就有機會抽中Apple系列產品及眾多好禮、iPhone 14、air pods、Homepod mini、饗食天堂餐券等你帶回家！明天還有一天，歡迎來現場與我們同樂。更多相關資訊可上活動網站及「新北運動聚點」粉絲專頁查詢。