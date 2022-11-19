國民黨19晚間舉辦北台灣大團結拚勝選晚會，俯拍圖超壯觀。(翻攝自張善政直播影片)

年底縣市長選戰倒數7天，國民黨舉辦北台灣大團結拚勝選晚會，從俯拍畫面可見現場人山人海，超震撼！國民黨桃園市長候選人張善政喊，鄉親好朋友站出來一起「挺善良」，一起拚北台灣藍天再現！

張善政今(19日)在臉書粉專貼文表示，倒數7天，北台灣大團結拚勝選晚會來了！北北基桃竹竹苗大團結勝選，拚北台灣藍天再現，現場聚集了滿滿的鄉親好朋友要站出來一起「挺善良」，一起翻轉桃園。

張善政接著表示，新北市長侯友宜、台北市長候選人蔣萬安、基隆市長候選人謝國樑 、新竹縣長楊文科 、苗栗縣長候選人謝福弘、新竹市長候選人林耕仁，還有地方大家長桃園市議長邱奕勝，以及國民黨主席朱立倫，讓我們團結起來，攜手邁向勝利！拚桃園國際化、科技化的未來，拚北台灣區域連線，藍天再現！

網友紛紛喊，「北北基桃全壘打，全部當選」、「桃園張市長，祝福凍蒜凍蒜」、「 全上」、「挺善良加油！」、「藍天再現，國民黨大團結大勝利 」、「挺善良，北台灣全勝」。