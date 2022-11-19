嘉義市首場市議員電視政見發表會，第一選區（東區）市議員政見會今下午登場，名字長達16字的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」一身爆乳裝現身最吸睛，網路討論度更是直接輾壓其他候選人。
嘉義市選舉委員會今下午舉辦第11屆第1選區議員選舉公辦電視政見發表會，候選人18人，12位候選人到場參加，並依到場先後順序抽籤，發言順序為翁渙瑤、黃盈智、梁樹綸、顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節、林瑞霞、凌子楚、李奕德、蔡永泉、陳家平、郭文居、林昱孜、郭定緯，每位候選人都侃侃而談，認真闡述理念。
而「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的裝扮更是吸引所有人目光，口條清晰、笑容甜美的田慎節說，她的名字很長，有16字，連媽媽也覺得很有趣，卻記得不起來她的全名，連郵件招領單也只寫了田慎節3個字，不管任何名稱、不論選舉結果，都是她人生對台灣公民社會光榮的印記，讓田慎節在嘉義民主聖地名留青史。
田慎節說她推崇公民不服從，惡法非法，並提到南投縣一件未成年高中生性侵案，指監察院對此進行調查報告，當事人是未成年少年，若有人提及少年名字將被罰款，還說網路名人「小商人」曾對她說，若政見發表會提及這名字遭罰款，願意替她出這筆錢，之後講述政見包括，廟口酬神脫衣舞無罪化、舉辦國際喝茶吃魚文化節「田盛節」、嘉義市設性專區等。
「綠豆嘉義人」臉書社團將「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」政見發表會的畫面PO出，馬上引起近3000網友按讚，不少人直接喊唯一支持、投爆，甚至說想遷戶口了！討論度破表。
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