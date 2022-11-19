嘉義市東區市議員候選人顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節事後在臉書說政見會內容太多講不完。（取自Molly 翎熹臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市首場市議員電視政見發表會，第一選區（東區）市議員政見會今下午登場，名字長達16字的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」一身爆乳裝現身最吸睛，網路討論度更是直接輾壓其他候選人。

嘉義市選舉委員會今下午舉辦第11屆第1選區議員選舉公辦電視政見發表會，候選人18人，12位候選人到場參加，並依到場先後順序抽籤，發言順序為翁渙瑤、黃盈智、梁樹綸、顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節、林瑞霞、凌子楚、李奕德、蔡永泉、陳家平、郭文居、林昱孜、郭定緯，每位候選人都侃侃而談，認真闡述理念。

而「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的裝扮更是吸引所有人目光，口條清晰、笑容甜美的田慎節說，她的名字很長，有16字，連媽媽也覺得很有趣，卻記得不起來她的全名，連郵件招領單也只寫了田慎節3個字，不管任何名稱、不論選舉結果，都是她人生對台灣公民社會光榮的印記，讓田慎節在嘉義民主聖地名留青史。

田慎節說她推崇公民不服從，惡法非法，並提到南投縣一件未成年高中生性侵案，指監察院對此進行調查報告，當事人是未成年少年，若有人提及少年名字將被罰款，還說網路名人「小商人」曾對她說，若政見發表會提及這名字遭罰款，願意替她出這筆錢，之後講述政見包括，廟口酬神脫衣舞無罪化、舉辦國際喝茶吃魚文化節「田盛節」、嘉義市設性專區等。

「綠豆嘉義人」臉書社團將「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」政見發表會的畫面PO出，馬上引起近3000網友按讚，不少人直接喊唯一支持、投爆，甚至說想遷戶口了！討論度破表。