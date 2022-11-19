民進黨新北市長候選人林佳龍批，新北市敬老卡搭乘火車「做一半」。對此新北市社會局駁斥，每趟補助30點已是務實考量後的結果，以汐止到板橋而為例，長輩搭火車享有半票優惠，只要17元（點），30點可說是綽綽有餘。社會局長張錦麗反批，林佳龍一直都不了解問題的核心，就隨便信口開河。

張錦麗說，新北市老年人口已逾66萬，占全市16.7％，人數高居全國第一，但有關健保補助、重陽禮金、敬老卡等福利，一樣也沒少。

張錦麗說明，新北今年老人福利預算96億元，明年編列106億元，占社會局整體預算290億元約36.73％，顯現新北市對老人福利的重視。

張錦麗指出，有關敬老卡擴大搭乘火車一事，議會過去都有建言，但市府考量整體財政預算，不能債留子孫，加上行政院主計總處今年初才來函，倘當年度調升之社福預算項目，超過現行法定給付或補助標準，將予以扣除等額的補助款。

張錦麗說，因為中央發了苛扣補助款的緊箍咒，因此市府8月25日就先函覆交通部台鐵局，請台鐵局先與主計總處溝通協調，確認各級政府配合中央政策辦理社福卡點數擴至台鐵使用，可免扣減一般性補助款額度，新北則原則同意配合。

張錦麗強調，換言之，關鍵在於中央所祭出的「扣款緊箍咒」，但該目的也是擔心候選人選前開支票，破壞財政紀律，「林佳龍還是老問題，不用心，又不做功課，隨便信口開河」。

張錦麗認為，林佳龍當過部會首長，若真心要為長輩爭取福利，理應協調中央，不要苛扣地方補助款，否則若因此而損及其他社會福利，根本是得不償失，而中央若將「扣款緊箍咒」拿掉，問題自然解決，但林佳龍不是不知道真正問題所在，是知道了卻刻意忽略，甚至誤導。

張錦麗強調，老人福利不應只是從單一面向加碼，而是要有整體性的思維和對策，像是新北11年前就陸續推動老人共餐和銀髮俱樂部、佈老時間銀行、公共托老中心、動健康和醫動養等，目的就是要讓長輩在熟悉的社區就地安老、健康樂活。

張錦麗指出，新北未來還要整合一站式長照服務、推動寓見幸福-銀髮俱樂部到你家，成立獨居長者服務中心等，以全面、友善照顧好長輩，「這才是老人真正所需要的社會福利」。