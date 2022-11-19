最佳新演員獎由呼聲最高的《一家子兒咕咕叫》25歲胡智強奪得，他同時入圍最佳男配角，一上台他激動哽咽說不出話，台下導演詹京霖也感動落淚。胡智強說在台下聽到自己的名字時，眼前一片模糊被眼淚遮住，是導演指引方向他才走上台。他感謝詹京霖信任，把角色「小虎」交給他詮釋，雖然拍攝過程很辛苦，每次回家都覺得自己被整，「我回家都在找整人的攝影機在哪裡。」

胡智強坦言剛拿到劇本時沒辦法理解，讀了7次還是「霧煞煞」，花了很多時間和表演老師討論，直到和導演見面時，導演要他想像「小虎」的世界，「我就走到大自然去摸土，去田裡跑，把手機收起來，才慢慢進入角色。」

胡智強說拍攝期間每天心理和身體都承受巨大的壓力，一度對自己沒信心，但身邊的老師、好兄弟不斷給他鼓勵、為他禱告，「我很怕毀了別人的劇本，但是其實這個作品是我們一起創作的，導演信任我，我就應該更相信自己。」

他在台上也特地感謝傅孟博協助他借行頭，2人年初時合作影集《台灣犯罪故事》建立好交情，「孟博一直很照顧我，當時在找衣服時看到廠商是他的朋友，我請他幫忙，他說：『好，我罩你。』我才能人模人樣。」胡智強透露他是第二次從頒獎人王淨手上接獲獎項，第一次是金穗獎時，他希望未來有機會合作。