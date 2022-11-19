過去在NBA呼風喚雨的超級巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），今（19）日迎接他在台灣的第1場比賽，只是賽前卻出現了一段尷尬場面，霍華德疑似認為合照時間拖延太久，竟直接穿過隊友來到場邊拿起球，將來賓以及隊友晾在原地。

由於今日是雲豹主場開幕日，現場邀請到桃園市副市長李憲明、T1秘書長張樹人等重量級來賓，現場不免俗地要來賽前大合照，雙方球員已經全部就緒站在場中央，現場主持人威廉再次一一介紹來賓上前，霍華德此時似乎就有些不耐煩的神情。

但霍華德仍露出招牌親切笑容，只是當拍完第一張照片之後，霍華德已經離開位置，並拍著雙手示意要隊友加緊練習，即使威廉在一旁不斷喊著「稍等一下」、「再拍一張」，霍華德仍沒有理會，留下一段相當尷尬的場面。

而霍華德本場代表桃園雲豹以先發中鋒之姿霸氣登場，上半場雖然表現平平，不過易籃之後他火力全開，全場拿下38分、25籃板及9助攻，僅差1次助攻就能完成大三元，幫助球隊克服曾落後多達25分劣勢，在延長賽中以120比115擊敗新北中信特攻，拿下本賽季開門紅。