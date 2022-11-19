為促進大林口地區產業發展投資佈局，積極推動林口工一市地重劃區土地媒合，新北市經發局於林口南勢活動中心，18日起舉辦連續2天土地招商媒合會，現場座無虛席反應熱烈，為有意願進駐的業者，介紹林口工一產業專用區區位優勢、特色亮點，並提供相關諮詢服務。期待藉由本次媒合會，吸引優質企業加速進駐林口工一，同時創造就業機會，型塑安居樂業、友善繁榮新北市。

經發局長何怡明表示，中美貿易戰後開啟台商回流投資契機，新北市作為全國最大工商業、人口城市，產業供應鏈完整性及人才、勞力充沛，成為眾多企業投資佈局必爭之地。林口區結合鄰近台北港優勢，蘊含先進製造量能，將可串聯林口、八里及淡水發展軸帶，鏈結周遭智慧製造及物流中心。林口工一全區總面積約108公頃，產業專用區約67公頃，加上鄰近機場捷運系統、桃園國際機場及台北港，具交通優勢及發展潛力，將可適度解決企業缺地問題。

經發局說明，林口工一鄰近國道1號林口交流道，未來配合105市道擴寬高架化打通林口、八里交通，方便大型車輛進出，減少市區交通堵塞情形。此外，配合新市鎮開發條例，進駐廠商將可享受最高15％投資抵減及房屋稅、地價稅、買賣契稅等優惠稅率。

林口工一目前已有荷蘭半導體製造設備企業艾司摩爾(ASML)準備進駐，就是看中林口區位優勢與發展潛力，同時未來將設置污水處理廠，讓有製程用水處理需求的業者，不必擔心排水問題，期待透過國內外大廠進駐，吸引相關上下游產業投資，創造龐大就業機會及薪資成長。

本次林口工一土地招商媒合會，整合出67個有意願出售(租)的私有土地，並介紹49個公有土地，同時詳細解說林口工一重要投資資訊，如地理環境、交通網絡、進駐產業類型及相關容積限制等，並且針對企業的提問逐一解答，吸引了多達130家潛在企業參與，不乏有知名企業、開發商、廠協會代表及顧問公司等參與，現場參與人數逾3百人，期能精準媒合供需雙方，達成互利共贏目標。

林口工一重劃工程預計111年底完成，112年初完成土地點交，期盼透過本次活動能協助潛在業者進駐，並藉由市府產業政策之指導，逐步將林口區型塑為高科技產業園區，讓林口在地業者持續深耕，新進廠商安心投資，同創新北產業新局勢。