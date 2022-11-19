第59屆金馬獎今晚於國父紀念館盛大登場，由游安順、楊麗音頒發的「最佳紀錄片」由《九槍》奪下，製片人阮金紅代表阮國非的妹妹發表言論，重提當年哥哥遭警方連開九槍喪命的案件。

紀錄片《九槍》講述來自越南熱愛唱歌的阮國非，為了早日還清債務不得已來台成為「逃跑移工」，但他2017年在偏僻河邊，被舉報疑似意圖竊車，遭警方連開九槍，最後因延後送醫喪命。

如今透過紀錄片揭露當年拘捕密錄畫面、受害家屬訪談以及歷年移工公傷報導，試圖釐清當年為何一名菜鳥警察要對阮國非連開九槍？而阮國非又是什麼原因，使他成為一名逃跑移工？

阮國非妹妹表示：「媽媽哭著說，希望透過這部紀錄片，讓移工們健康平安，永遠不要再發生這樣的案件。媽媽知道哥哥怎麼死的很心痛，我很愛我哥，但我來不及救他，如果我來得及，他就不會失血那麼多往生，哥哥有對有錯，卻不能讓他這樣離開我們。」更強調哥哥是一個善良的人，「我想代表我哥哥看就好了，因為這是一輩子的傷痛，我祝福我哥在天堂會更好」而他也希望台灣政府與可以重視此事。